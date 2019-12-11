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Çorum Belediyesi karla mücadele eylem planı hazırladı

İHA

Çorum Belediyesi, vatandaşların kış aylarının olumsuz şartlardan etkilenmemesi ve olası kar yağışında hayatın normal seyri için 'Karla Mücadele Eylem Planı' hazırlayarak tedbir alıyor.

Çorum Belediyesi karla mücadele eylem planı hazırladı

Çorum Belediyesi, vatandaşların kış aylarının olumsuz şartlardan etkilenmemesi ve olası kar yağışında hayatın normal seyri için 'Karla Mücadele Eylem Planı' hazırlayarak tedbir alıyor.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile yapılan toplantıda karla mücadelede için yapılan son hazırlıkları kontrol edilerek, durum değerlendirilmesi yapıldı. Başkan Aşgın; "Her mevsimi ayrı güzel olan Çorum’da hemşehrilerimizin kış günlerinde de huzurlu ve rahat şekilde yaşaması için önemler aldık. Karla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için ilk kez eylem planı hazırladık. Amacımız ilimizde kış mevsimi süresince toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak, yoğun kar yağışına karşı alınacak tedbirleri belirlemek, kar yağışı sonrası oluşacak buz, toz vb. etkileri en kısa sürede gidermeyi sağlamaktır." dedi.
'Koordinasyon merkezinden yollar 24 saat kontrol edilecek'
Başkan Aşkın, “Karla mücadele eylem planı kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı öncesinde ve esnasında 7/24 görevinin başında olacak. Her müdürlüğümüz sorumlu olduğu alanlarda anında gerekli müdahaleyi yapacak. Şehrimizde normal hayatın aksamaması için Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen karla mücadele çalışmalarımızı 7 adet özel donanımlı kar kürüme ve tuzlama aracı, 2 elle tuzlama aracı, 4 greyder, 7 bekoloder, 1 kar küreme ve tuzlama traktörü, 2 küçük kepçe ve yeteri kadar personelimiz ile 24 saat esaslı görev yapacak." şeklinde konuştu.
'Öncelikli bölgeler belirlendi'
Çorum Belediyesi'nin 15 mahallede karla mücadelesini gerçekleştireceğini kaydeden Başkan Aşkın, "Üç kategoride öncelikli alanları belirledik. İlk olarak insanların yoğun kullandığı Gazi, İnönü Caddesi, merkez otobüs durağı, okullar, hastaneler ve kamu kurumlarının çevresinde müdahalelerimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra diğer cadde ve sokaklarda çalışmalarımıza başlayacağız. Topografik açıdan eğimli olan bölgelerdeyolların açık kalması için sürekli nöbetçi araçlarımızı bulunduracağız. Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi'nden yolların durumu sürekli kontrol edeceğiz." ifadelerini kullandı.
'Şehrimizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz'
Belediyenin yaptığı çalışmaların yanında hemşehrilerimizden de bir istirhamlarının olduğunu belirten Aşkın, "Kendi kapılarının önlerini buzlanmadan önce gerekli çalışmayı yaparlarsa olası olumsuzlukların önüne geçmiş olurlar. Böylelikle yaptığımız topyekûn çalışmalarla şehrimiz, kış şartlarından ve olumsuz hava şartlarından çok daha az etkilenecektir. " diye konuştu
'Kış lastiği olmadan trafiğe çıkmayalım'
İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri"ne ilişkin genelgesini yayınladığını ve bu genelgenin1 Aralık itibariyle başladığını hatırlatan Başkan Aşkın, "Kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle fren ve durma mesafesi arttığı için şehirlerarası yollarda geçerli olan kış lastiği uygulamasını şehir içerisinde de uygulamalıyız. Ulaşımın daha sağlıklı yapılması, kendi can ve mal güvenliğimiz için önemli. Vatandaşlarımızdan kış lastiklerini taktırmalarını ve trafiğe kış lastikleriyle çıkmalarını rica ediyoruz." dedi.

ÇORUM

11 Aralık 2019 Çarşamba

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