Sungurlu’da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 10 gaziye madalya ve berat belgeleri takdim edildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen madalya töreninde İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, gaziler Mustafa Köylü, Şahin İncel, Hasan Kürkaya, Şahin Kodaz, Fethi Uçakcıoğlu, İhsan Zehir, Mehmet Doğru’ya madalyalarını takdim ederken, hayatını kaybeden Zakir Demirel’in madalyası oğlu Fatih Demirel’e, hayatını kaybeden Hasan Bilgin’in madalyası ise eşine gönderileceği öğrenildi.

Törende Kaymakam Mitat Gözen, “Devletimiz adına gösterdiğiniz kahramanlık için sizlere çok teşekkür ederim” diyerek gazilere ve yakınlarına teşekkür etti.

Kaymakam Mitat Gözen’e teşekkür eden Gaziler ise o günleri tekrar hatırladıklarını ifade ederek, her zaman ülkemiz için canlarını feda edeceklerini ifade ettiler.

ÇORUM 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:20

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.