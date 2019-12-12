Prof. Dr. Öztürk; “İskilip MYO’nun ihtisaslaşmasına yönelik adımlar atacağız”

İskilip Meslek Yüksek Okulu’nun ihtisaslaşmasına yönelik adımlar atacaklarını belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Burada nitelikli insan yetiştireceğiz. İskilip’in ara eleman ihtiyacına, istihdamına ve çevresine katkı bağlamında çalışmalar yapacağız” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademik kurul toplantıları kapsamında İskilip Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret etti. MYO’da gazetecilerle bir araya gelen Prof. Dr. Öztürk, İskilip MYO hakkında bilgi verdi.

Göreve geldiği günden itibaren üniversite bünyesindeki kampüslerin durumu ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getiren rektör Öztürk, yapımı devam eden kampüslerle ilgili neler yapılabileceğini konusunda ilgili makamlarla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Kampüs inşaatlarının bütçesinin geliştirilmesi konusunda Ankara’da girişimlerinin olduğunu açıklayan Prof. Dr. Öztürk, “Bütçe talebimizi Ankara’ya gönderdik ve görüşmek üzere bizi çağırdılar. Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığında yapılan görüşmede yüzde 70’e ulaşmayan hiçbir yapı için ödenek talebinde bulunulmaması belirtildi. Yüzde 70 seviyesine ulaşmayan yatırımların bekletilmesi, belirlenen seviyeye ulaşan yatırımların ise tamamlanmasını istendi. Bu sadece bizim üniversitemiz için değil diğer üniversiteler içinde geçerli bir durum” dedi.

İskilip MYO’nun gündemlerinde olduğunu vurgulayan Rektör Öztürk, “Üniversitenin talepleri için ulaşılması gereken tüm makamlara ulaşmış durumdayız. Taleplerimizin takipçisi miyiz evet takipçisiyiz. Geri dönüş olmadan bizim bir yerdeki bir ödeneği olmayan bir yere aktarma gibi yetkimiz yok. Sabretmek durumundayız. Yüksek Okul inşaatımızın ertelenmesi, gerekli ihtimamın gösterilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Üniversitenin genel bütçesinde de bir daralma var. Devletin olmadığı yerde farklı dinamikler olursa çalışmalarımızı yürütebiliriz. Bize bir adım atan olursa biz iki adım atarız. Ancak bizim atacağımız adım sınırlı. İskilip MYO gündemimizde. Bütçemizde olmamasına rağmen güçlendirme çalışmaları için 3 milyon lira harcandı. Şu anda İskilip MYO’da fiziki gerçekleşme yüzde 25 seviyesinde. Yeni imkanlar olursa gereğini yine yapacağız” ifadelerini kullandı.

İskilip MYO ile ilgili talepleri Ankara’daki yapacakları görüşmelerle önünü açmaya gayret edeceklerinin altını çizen Prof. Dr. Öztürk, “İskilip’e yakışır bir şekilde İskilip Meslek Yüksek Okulu’nun ihtisaslaşmasına yönelik adımlar atacağız. Doluluk oranını ona göre ayarlayacağız. Nitelikli insan yetiştireceğiz. İskilip’in ara eleman ihtiyacına, istihdamına ve çevresine katkı bağlamında çalışmalar yapacağız. Bu anlamda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizin yeni stratejik planını hazırlıyoruz. İskilip, Alaca ve Sungurlu’dan farklı bir konumda diye bir intiba oluşursa biz bundan üzüntü duyarız. Böyle bir şey olmaz, olması da söz konusu değil” diye konuştu.

Temel önceliklerinin öğrencilerin güvenliği ve İskilip’e yakışır bir yüksek Okul kazandırmak olduğuna vurgu yapan rektör Öztürk, “Başka bir önceliğimizde yok. İskilip MYO’da fiziki gerçekleşme yüzde 25 seviyesinde. Fiziki gerçekleşme oranını yüzde 70 seviyesine çıkarmak için yaklaşık 8 milyon liraya ihtiyacımız var. İnşaatın tamamlanması için yüzde 75 daha bütçe gerekiyor. Eğitim öğretimde aksama yok. Biz herhangi bir bölüm açmak istemiyoruz. Tercihimiz ihtisaslaşmaya yönelik bölümler açmak. Yer sorunundan dolayı büyüme gibi bir sorumuz yok” dedi.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Genel Sekreter Prof. Dr. Erdal Kanık, İskilip MYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Cengil ve akademisyenler hazır bulundu.

ÇORUM 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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