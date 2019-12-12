Rektör Öztürk’ten Başkan Sülük’e ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Rıza Ali Osman Öztürk, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Öztürk ve Başkan Sülük, yapımı devam eden İskilip Meslek Yüksek Okulu inşaatı ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sülük, “Rektörümüz ile yapımı devam eden yüksekokul binası ile ilgili istişarelerde bulunduk. Temennimiz yüksek okulumuzun inşaatının tamamlanıp, ilçemize yakışan bir okul olmasıdır” dedi.

ÇORUM 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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