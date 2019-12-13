Yaralı atmaca barınağa teslim edildi

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde ayağı kırık halde bulunan atmaca, tedavi edilerek hayvan barınağına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Demirşeyh Köyü'nde köylüler tarafından yol kenarında ayağı kırık halde atmaca bulundu. Konu Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirdi. Yaralı atmacayı köyden alan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, muayenesini yapılan yaralı atmaca Çorum hayvan barınağına teslim etti.

ÇORUM 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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