Çorum itfaiyesi altyapısını güçlendiriyor

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye tarafından olası bir su baskını durumunda müdahale etmek üzere itfaiye bünyesine 14 dalgıç ve 5 benzinli olmak üzere 19 pompa kazandırıldı.

İtfaiye’nin yangın, kaza, deprem, sel baskını gibi yaşanacak olası felaketlere anında müdahale etmesi, can ve mal kaybının önüne geçilmesi adına oldukça önemli bir birim olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “İtfaiye Müdürlüğümüz bizim olduğu kadar ülkemizin de en önemli birimi. İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan teçhizatları ihtiyaçlar dahilinde yeniliyor ve gerektiği kadarını da alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde oldukça adil bir şekilde yaptığımız sınavla da 9 itfaiye erini de belediyemiz bünyesine dahil ettik. İtfaiye Müdürümüzün talep ve istekleri doğrultusunda da bazı alımlar yaptık. 14 dalgıç ve 5 benzinli motopomp alarak 39 olan sayıyı 54’e yükselttik. Aldığımız yeni ekipmanlar sayesinde yaşanılacak olası su baskınlarına daha fazla noktada müdahale etme şansımız olacak ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

ÇORUM 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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