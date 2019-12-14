Kaymakam Alkan köydes çalışmalarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakam Alkan köydes çalışmalarını inceledi

İHA

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Alkan köydes çalışmalarını inceledi

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, ilçeye bağlı Çampınar ve Danişment Köyünde 2019 Yılı Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapımına başlanılan alanlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Alkan, buralarda Çampınar köyü muhtarı Satılmış Sargın ve Danişment köyü muhtarı Sadık Bayrak tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Kaymakam Alkan, Çampınar Köyü ziyareti kapsamında Prof. Dr. Bahri Savcı Kütüphanesinde, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi ve onursal başkanı emekli fizikkimya öğretmeni Salim Savcı(96) ile görüşerek bir süre sohbet etti.
Ziyaretlerde kaymakam Alkan’a İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Yücel, Mehmet Turhan ve Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü İsmail Öztürk eşlik etti.

ÇORUM

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’den ulu çınarlara ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti’den ulu çınarlara ziyaret
HİTÜ’lü öğrenciler Osmancık’ta tanıtım filmi çekti
YEREL HABERLER HİTÜ’lü öğrenciler Osmancık’ta tanıtım filmi çekti
Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti
YEREL HABERLER Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti
Öğrencilerden kardeş okula yardım
YEREL HABERLER Öğrencilerden kardeş okula yardım
Kuruçay’da hummalı çalışma
YEREL HABERLER Kuruçay’da hummalı çalışma
Çorum itfaiyesi altyapısını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Çorum itfaiyesi altyapısını güçlendiriyor
Yurtta zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi
YEREL HABERLER Yurtta zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi
İskilip'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER İskilip'te trafik kazası: 1 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı
Zehirlenme şüphesiyle hastanelik olan öğrencilerden 100'ü taburcu edildi
YEREL HABERLER Zehirlenme şüphesiyle hastanelik olan öğrencilerden ...
Yaralı atmaca barınağa teslim edildi
YEREL HABERLER Yaralı atmaca barınağa teslim edildi
Asfalt çalışmalarını incelemeyen Aşgın; “Esnafımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”
YEREL HABERLER Asfalt çalışmalarını incelemeyen Aşgın; “Esnafımıza ...
Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (5)
YEREL HABERLER Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi ...
Talihliler Çorumspor formalarına kavuştu
YEREL HABERLER Talihliler Çorumspor formalarına kavuştu
Öğrenciler evcil hayvan parkını gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler evcil hayvan parkını gezdi
Kavuncu, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kavuncu, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ile bir ...
Ahlatcı’dan zehirlenen öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Ahlatcı’dan zehirlenen öğrencilere ziyaret
ASA Çorumgaz A.Ş’den 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili açıklama (Fotoğraflı) Muhammed Muttalip Yalçın ÇORUM (İHA) - Çorum’un Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman açıklama yaptı. Osmancık ilçesinde bulunan Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını hatırlatan Kahraman, açıkyamasında şu ifadelere yer verdi; “Olayın şirketimiz çağrı merkezine iletilmesi ile acil ekibimiz derhal olay yerine intikal ederek doğal gaz akışını kesmiş ve atık gazın oluşmasını engellemiştir. Yapılan ilk tespitte binanın ısınmasını sağlayan ve kaskad sistem olarak isimlendirilen cihazlardan birine ait bacanın dış ünitesinin harici bir müdahale sonucunda cihaz çıkışından ayrıldığı ve çalışmaya devam eden cihazın atık gazının kazan dairesine dolduğu sonrasında da kazan dairesi kapısı ve alt havalandırma boşluğundan öğrenci yatakhanelerine yayıldığı değerlendirilmiştir. Vak'aya savcılığımız el koymuş olup kesin sebep savcılık soruşturması sonucunda belirlenmiş olacaktır. Yaşanan olay nedeniyle şirketimiz adına üzüntülerimizi bildirir, tüm öğrencilerimize acil şifalar dileriz” (MMY-BÖ-BA-Y)
YEREL HABERLER ASA Çorumgaz A.Ş’den 103 öğrencinin zehirlendiği ...
Rektör Öztürk’ten Başkan Sülük’e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Öztürk’ten Başkan Sülük’e ziyaret
Prof. Dr. Öztürk; “İskilip MYO’nun ihtisaslaşmasına yönelik adımlar atacağız”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Öztürk; “İskilip MYO’nun ihtisaslaşmasına ...
Milletvekili Ceylan; "Hitit Üniversitesi bünyesinde Kanser tanı ve tedavi merkezi kurulacak"
YEREL HABERLER Milletvekili Ceylan; "Hitit Üniversitesi bünyesinde ...
Çorum Valiliğinden zehirlenen öğrencilerle ilgili yeni açıklama
YEREL HABERLER Çorum Valiliğinden zehirlenen öğrencilerle ilgili ...
Çorum'da süne ile dut ağacı dikerek mücadele edilecek
YEREL HABERLER Çorum'da süne ile dut ağacı dikerek mücadele edilecek
Çorum Valiliğinden 103 öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Çorum Valiliğinden 103 öğrencinin zehirlenmesiyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X