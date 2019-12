Başkan Sülük; “Hedefimiz İskilip’i istihdam odaklı yöresel ürünler ve turizmde marka kent yapmak” “Amacımız, İskilip’e hizmet etmek ve geleceğe taşımak”

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Hedefimiz İskilip’i istihdam odaklı yöresel ürünler ve turizmde marka kent yapmak” dedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinden Milliyetçi Hareket Partisi’nden belediye başkanı Ali Sülük, göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi İskilip’te gördüğü en önemli sorunların başında işsizlik geldiğini dile getiren Başkan sülük, “Bu sorunun önüne geçmek yatırımcılarımızı İskilip’e getirmek için çalışmalarımız var. Girişimcilerimize destek olma noktasında gerekli sözleri veriyoruz. Bunun dışında yöresel ürünler, kırsal turizm, tarım alanlarında da insanların önünü açmak için gereken adımları atıyoruz. Yöresel Ürünler Çarşısı bunun ilk adımlarından birisiydi. İmalathane kurarsak kadınlarımızın istihdamı da artacak. Yöresel ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar öngördüğümüz çalışmalar ve ilçemizin var olan potansiyeliyle entegre ederek istihdamı artırmayı hedefliyoruz. Bunlar zaman alan süreçler. Devletimize yük olmadan yerel imkanlarla istihdamı artırıcı, turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapmak istiyoruz. Kalenin rekreasyon projesini hazırladık. Asma köprü projemizi OKA’ya sunduk. Birinci hedefimiz işsizliği önleyerek ilçenin kalkınmasına katkıda bulunmak. Yaşanan sorunları tek tek birer plan dahilinde çözmek için çalışıyoruz. Amacımız ilçemize hizmet etmek ve geleceğe taşımak” dedi.



“Her ay masamıza 250 bin lira kalıyor”

Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları en önemli icraatlardan birisinin temizlik ihalesini yenilememek olduğunu dile getiren Başkan Sülük, “Göreve başladığımızda temizlik ihalesinin süresi dolmuştu. Bunu yenilemeyerek çöp toplama işini kendimiz yapmaya başladık. Dolayısıyla bu sayede her ay 250 bin lira bütçemiz de kaldı. Bu bizim için önemli bir para. İller Bankası’ndan gelen paranın yüzde 50’sine tekabül eden bir miktar. Bütçemizde kalan bu parayı diğer alanlarda kullanıyoruz. Yeni çöp araçları alma girişimimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’da Çorum ziyaretinde belediyemize bir araç sözü verdi. Ayrıca çöplerin toplanması için iki tane traktör ve römork aldık. Şuanda çöp işini eskisinden daha iyi yürütüyoruz. Halkımız çok memnun. Mahallelerin temizliğinden dolayı vatandaşlarımızda olumlu tepkiler veriyor” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak altyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerinin altını çizen Başkan Sülük, İskilip’in sahip olduğu tarihi ve turistik değerlerin yanı sıra yöresel ürünler ve Türkiye’de bir marka olan çileğin tanıtımı noktasında bu yıl bir festival düzenlediklerini, bundan sonraki yıllarda da bu festivali geliştirerek düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.



“Hergün 350 kişiye sıcak yemek veriyoruz”

İskilip Belediyesi olarak Ramazan çadırı uygulamasına son vererek, onun yerine aşevi kurduklarını anlatan Sülük, “Kendi aşevimizi kurduk. Şimdi her gün 350 aileye, ramazanda ise bin kişiye sıcak yemek çıkıyor. Gelenlere aşevinden yemek ihtiyacını karşılarken, gelemeyenler vatandaşlarımızın ise yemeklerini evlerine götürüyoruz. Daha önceki dönemde başlatılan yaşlılara sıcak çorba ikramı sürüyor. Ulu çınarlarımıza sahip çıkıyoruz. Yaşlılarımıza evde bakın hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımızın evlerinin temizliğinden kişisel bakımlarına kadar her şeyiyle ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.



“Mezbahane sorununu çözeceğiz”

Belediye mezbahaesinin İskilip’in kanayan yarası olduğunu kaydeden Başkan Sülük, “Bu sorunu da çözüme kavuşturmak için çalışma başlattık. 200 bin liralık bir yatırımla mezbahanemizi en kısa sürede ruhsatlandırarak tekrar hizmete açacağız. Yıllardır atıl vaziyette olan Hayvan Pazarımız vardı. Bakım ve onarımını yaparak hizmete açtık. Hayvan pazarımızı daha da geliştirmek hedeflerimiz arasında”



“Yöresel ürünlerin üretimi ve turizme yönelik faaliyetleri artıracağız”

İskilip Belediyesi olarak yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması ile turistik faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarının olduğunu belirten Sülük, “Yöresel ürünlerimizin tanıtımının yanı sıra pazarlanması noktasında Kadın Kooperatifimizi kurduk. Ayrıca Yöresel ürünler çarşımızı hizmete açtık. Kadınlarımızın istihdamı noktasında önemli bir çalışma oldu. Burasını daha da geliştirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir binasının tahsisi noktasında görüşmelerimiz var. Bina tahsisi yapılırsa kadınlarımızın yöresel ürünlerin daha fazla üretiminin yapılması için çalışma yapacağız. Ayrıca atıl durumda olan Çatalkara ve Yazmalı konaklarımız vardı. Harabeye dönmüştü.

Tadilatını yaptığımız Çatalkara konağını ihaleye çıkarak kiraya verdik. Buradan hem belediyemize bir gelir sağlandı hem de ilçemizde insanların güzel vakitler geçirebileceği bir mekan kazandırıldı. Yazmalı konağımızı da butik otele dönüştürdük. Şuanda tam kapasite ile çalışıyor. Burası ile ilgili de olumlu dönüşler geliyor. Turizm faaliyetlerinin artırılması noktasında bu tür çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Alt yapı ve peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Sülük, “Peyzaj çalışmaları devam ediyor. İskilip’in şehir girişindeki kavşakta bir çalışmamız oldu. Ayrıca Namlılar bölgesinde de çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra sanayiden ilçeye kadar olan alandaki ortea refüjlerin yeşillendireceğiz. Yeşil bir İskilip için çalışmalarımız var. Çınar ağaçlarıyla ilgili orman İşletme Müdürlüğü’müzle ortak bir çalışmamız var. Elmabeli’ndeki tesisin davasını kazandık. Şuan temyiz aşamasında. Bu süreçte herhangi bir sorun çıkmazsa oradaki tesislerimizi de belediyemize kazandırmış olacağız. Aynı şekilde bir fabrikanın tapusu belediyemizin değildi. Yaptığımız çalışmalar sonucu bir tuğla fabrikasının yerini belediyemize kazandırdık. Tapusunu da aldık.

Yaya kaldırımlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu işgalleri ortadan kaldırdık. Günün belirli saatlerinde toptancı araçlarının şehir içerisine girmesine müsaade ediyoruz. Bu sayede bir nebzede olsa da trafik akışında rahatlama sağlıyoruz.

İskilip’in simgelerinden birisi haline uçağımızın bakım onarımını yaparak daha güzel bir alana taşıyacağız. Çarşamba günleri vatandaşlarımıza yönelik servis hizmetimiz devam ediyor. Ayrıca ilçede kurulan Yoğurt pazarında sadece İskilip’e ait ürünlerin satıldığı kamelyalar ve satış tezgahları kurduk. Marangozhanemiz çalışıyor. Mahallerimizin kamelya ve bank ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. 3 yıldır Tosya caddesi üzerinde yapılan düzenlemeyle burada bulunan evlerin tamamını doğalgazla buluşmasını sağladık. Çünkü ilçenin en önemli yerleşim yerlerinden birisi doğalgaz alamıyordu. Çavuşoğlu yolumuz var. Burası ilçedeki bağ ve bahçelere ulaşımı sağlayan bir yol. Köy muhtarlığı ile beraber imece usulüyle oranın yapımını tamamlamak üzereyiz. Köy muhtarımız ve halkımıza da teşekkür ediyorum”



“Geleceğin teminatı gençlerimizi önemsiyoruz”

Geleceğin teminatı olan gençleri önemsediklerini, zaman zaman yaptığı okul ziyaretleri ile öğrencilerle bir araya gelerek dinlediğini söyleyen Başkan Sülük, konuşmasında şunları kaydetti;

“Okullarda öğrencilere konferanslar düzenliyoruz. Onların istek ve taleplerini dinleyip bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda gençlerimizin de istekleri doğrultusunda yol haritası çıkarıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden spor salonunun tahsisi konusunda başvuruda bulunduk. Bu talep olumlu sonuçlanırsa spor salonumuzda gerekli onarım çalışmalarını yaptıktan sonra gençlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Stadyumla ilgili de girişimler var. Burasıyla ilgili talepler yerine getirildiğinde ilçedeki takımlarımız maçlarını burada oynayacak. Pazartesi gününden itibaren Ulaştepe mahallesinden okula gelemeyen çocuklarımız için servis hizmetine başlıyoruz.

“Coğrafi işaretli ürün sayımızı çoğaltacağız”

Coğrafi işaretli ürün sayısını çoğaltacaklarını belirten Başkan Sülük, “Coğrafi ürün işareti almak için müracaatta bulunduk. Çilek gibi, tarhana gibi, keşkek gibi, yırtma yemeği, tokmaklı kağnı gibi. Bu ürünlere coğrafi ürün işareti alarak ekonomiye kazandırmayı arzuluyoruz. Her evde tarhana yapılıyor ancak tarhana'nın ticari üretimi yok. Bunlar hepsini birbirini destekleyecek süreçler. Şuana kadar coğrafi işaret alan 2 ürünümüz var yeni müracaatlar ile birlikte bunu 7’ye yükselteceğiz.

Güneş Enerjisi Santrali için başvurumuzu yaptık. Son aşamaya geldik. Önümüzdeki yıldan itibaren GES projesini hayata geçirerek belediyemize önemli bir gelir kapısı daha açmayı planlıyoruz. Eskiden kum ocağımız vardı. Mevcut kum ocağının ruhsatlandırılması için İl Özel İdaresi ile yazışmalar sürüyor. Ruhsat alabilirsek kendi kum ocağımızı kendimiz çalıştırıyoruz”

