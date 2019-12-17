Iraklı ailenin evinde yangın

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ÇORUM'da Irak uyruklu ailenin oturduğu apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin yaşadığı 4 katlı apartmanın 2'nci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



ÇORUM 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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