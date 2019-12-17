Çorum Belediyesi sayaç donmalarına karşı uyardı

Çorum Belediyesi soğuk havaların kendisini iyice hissettirmesi ile birlikte su sayaçlarının korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği belirtilerek uygun şartlarda bulunmayan su sayaçlarının donabileceğini kaydetti.

Vatandaşlardan mağdur duruma düşmemesi için ev ve işyerlerine ait su sayaçlarını soğuktan korumaları gerektiğini belirten Tuncel, “soğuk nedeniyle bilhassa dışarıda bulunan su sayaçları ve su tesisatlarının donarak kullanılamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Abonelerimizin don olaylarında zarar görmemeleri için su sayaçlarını ve su tesisatlarını kontrol etmeleri, izolasyon malzeme ile muhafaza altına almaları menfaatlerine olacaktır.

Ayrıca sayacın donması veya patlaması sonucu sayaçtan su akması durumunda derhal Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze müracaat etmelidirler”dedi.

ÇORUM 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:21

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.