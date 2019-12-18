Çorum'da 2 kişi intihar etti

ÇORUM´da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18'inci Sokak´ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31), haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğiktim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.



ÇORUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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