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Arkadaş cinayeti sanığı: Çok pişmanım

DHA

ÇORUM´da güvercin satışı yapan Recep Rıdvan Özgür'ü (32) iş yeri önünde tabanca ile başından vurarak öldüren arkadaşı Murat Bilen'in (46) yargılanmasına başlandı. İlk kez hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık, "Bana küfürler savurdu, yüzüme bile tükürdü. Kasten yapmadım, çok pişmanım" dedi.

ÇORUM´da güvercin satışı yapan Recep Rıdvan Özgür'ü (32) iş yeri önünde tabanca ile başından vurarak öldüren arkadaşı Murat Bilen'in (46) yargılanmasına başlandı. İlk kez hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık, "Bana küfürler savurdu, yüzüme bile tükürdü. Kasten yapmadım, çok pişmanım" dedi.
Olay, geçen 12 Nisan'da Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Recep Rıdvan Özgür, taklacı güvercin satışı yaptığı iş yerinin önünde arkadaşı Murat Bilen'in silahlı saldırısına uğradı. Özgür, başına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan cinayet zanlısı Bilen ise, çıkarıldığı mahkemece 'silahla kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.
HÂKİM KARŞISINA ÇIKTI
Tutuklu sanık Murat Bilen hakkında hazırlanan iddianame Çorum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan Bilen, duruşmada yaptığı savunmasında, "18 yıl önce Recep Rıdvan Özgür, benim güvercinlerimi çalmıştı, o zaman yaşı küçüktü. Ben de o zaman kendisine tokat atmıştım. Bana hakkımdaki bazı dedikoduları kendisinin çıkardığını söyledi. Bu lafları kaldıramadım. Bana küfürler savurdu. Sonra da bana vurup, yüzüme tükürdü. Bu sinirle üzerimde bulunan silahı çıkardım ve ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Bu olayı kasten yapmadım, çok pişmanım. Emekli olup köyüme yerleşecektim, gerçekten çok pişmanım" dedi.
'EŞİM ONA 'AĞABEY' DERDİ'
Duruşmada söz alan Recep Rıdvan Özgür´ün eşi Esra Özgür de, eşinin sanık Bilen'e 'ağabey' diyerek hitap ettiğini söyleyerek, "Eşimle devamlı kuş muhabbeti yaparlardı. Eşim telefonu kapattı ve kuş bakmaya gideceklerini söyledi. Sonra evden çıktı, ben eşimi çok iyi tanırım, herhangi bir kimseyle husumeti ya da kavga etmesi söz konusu değildir. Hatta eşim bu kişiye sürekli 'ağabey' derdi. Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Murat Bilen'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

ÇORUM

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:51
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  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:48
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