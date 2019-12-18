Tarım ve hayvancılık yapan köylüler elektrik bekliyor

Çorum’un Kargı İlçesine Bağlı Gökçedoğan Köyü’nün 3 kilometre uzağındaki Susuz Mevkii’nde tarım ve hayvancılık yapan köylüler yıllardır yaptıkları tüm girişimlere rağmen elektrik hizmeti alamadıklarını belirttiler.

Boyabat Barajı’nın yapılmasıyla tarım ve hayvancılık yaptıkları arazileri yıllar önce sular altında kalan Gökçedoğan Köylüleri, kendilerine ait köye 3 kilometre uzaklıktaki Susuz Mevkii’ndeki tapulu arazilerinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmeye başladı. Bu süreçte elektrik hizmeti almak için ilgili şirkete defalarca müracaat ettiklerini ancak şirketten ödenek ayrılmadı cevabını aldıklarını anlatan 9 aile mağdur olduklarını belirterek, "Köyümüzde tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz. Şu anda 9 aile var ancak elektrik gelirse bu sayıda daha da artacak. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz" şeklinde konuştular.

Köy sakinlerinden Neziha Uluğ, zor şartlarda tarım ve hayvancılık yaparak hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Kış gününde elektriksiz bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak aletleri bile kullanamıyoruz. Gece hayvanlarımıza bakmaya çıra yakarak gidiyoruz. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde biz hala çağlar öncesinde gibi yaşıyoruz. Elektrik dağıtım şirketine 8 kişi dosya verdik. Ancak ödenek ayrılmadı denilerek bize elektrik verilmiyor. Yeni yıla elektriksiz girmek istemiyoruz’’ dedi.

Susuz Mevkii’nde birçok ev ve ahırın bulunduğunu belirten köy sakinlerinden Ali Yumrukaya ise karanlıkta gaz lambasıyla iş yapmak zorunda olduklarını belirtti. Banyo bile yapacak imkanın olmadığını belirten Yumrukaya elektrik olmadığı için eşim çamaşırları elinde yıkıyor. Gece hayvanlarımıza bakmamız gerektiğinde gaz lambasıyla gidiyoruz. Çocuklarımız bile yanımıza gelmek istemiyor. Elektriğimiz verilmiş olsa hem daha çok tarım ve hayvancılık yapabilir hem de hayatımızı sürdürmek için gerekli temel ihtiyaçlarımızı daha kolay bir şekilde karşılayabiliriz. Yetkililerden bu mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz’’ diye konuştu.

ÇORUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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