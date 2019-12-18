3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi’ni gezdi

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Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği “Antik tarihe genç bakış” projesi kapsamında Çorum’a gelen 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezini gezdi.

Bulgaristan ve Portekiz’den gelen katılımcıların yanı sıra Türkiye’den de katılımcıların bulunduğu 48 katılımcı "7’den 70’e Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında 10 gün boyunca Çorum’da obezite konusunda gençleri ve aileleri bilgilendirerek fiziksel hareketi teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren katılımcılar Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezini de gezmeyi ihmal etmedi. Çorum hayranlıklarını sık sık dile getiren yabancı misafirlere ikramlarda bulunuldu. Merkezde bulunan sportif aktivitelere katılan katılımcılar bowling, masatenisi, voleybol ve dart oynayarak sağlıklı yaşama dikkat çekti.

ÇORUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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