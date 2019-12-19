Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 yaralı 

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, ambulans ile belediyeye ait otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Osmancık'a bağlı Gürleyik Mahallesi'nde meydana geldi. Osmancık Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Uğur Harmancık'ın kullandığı 19 AAT 009 plakalı ambulans, Abdullah Çıplak yönetimindeki 19 HK 001 plakalı Osmancık Belediyesi'ne ait otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çıplak ile ambulanstaki hasta Rukiye Erikçi ve refakatçisi Hatice Küçüakan yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ÇORUM 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:22

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.