Erayhan güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu İlçe Başkanlığı olağan kongresi yapıldı. 146 delegenin bulunduğu ve 2 adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde mevcut Başkan Ali Erayhan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Özgür Çarşı Düğün Salonu’nda düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Çorum Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer yaparken, yardımcılığını ise Cuma Delibaş ve Salim Tunçkılıç yaptı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Mevcut başkan Ali Erayhan ile Hamza Yarayan başkanlık için yarıştı. 146 delegeden 117'sinin oy kullandığı seçimde Ali Erayhan 91 oy alarak yeniden ilçe başkanı olurken, Hamza Yarayan ise 25 oyda kaldı. Seçimde 1 oyda geçersiz sayıldı.

Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir partiliyi yalnız bırakmayacağını, her zaman yanlarında olacağını söyleyen Erayhan, 1994 yılından beri CHP'nin içinde olduğunu, CHP'nin Sungurlu'da eski heyecanını tekrar kazanarak oylarını tekrar çıkaracaklarını kaydetti.

ÇORUM 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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