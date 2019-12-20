Sungurlu'da 2019 Yılında 244 Çift Evlendi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Evlendirme Memurluğuna bir yıl boyunca toplam 244 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı.

Belediye Başkanı Şahiner, 2015 yılında 303, 2016 yılında 247, 2017 yılında 279, 2018 yılında 270 ve 2019 yılında şuana kadar 244 çift nikah masasına otururken, bunlardan bazılarının yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Başkan Şahiner ayrıca nikahları kıyılan çiftlerin tamamına yakına o günün anısı olan fotoğraflarını hediye ettiklerini ifade etti.

ÇORUM 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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