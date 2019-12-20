Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor

Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunan Sungurlu Belediye Başkanlığı yine bir vatandaşın daha bu konuyla ilgili talebini yerine getirdi.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Kayar ailesini ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.

Taleplerini yerine getiren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkür eden Nevzat Kayar, “Babam kronik rahatsızlıkları sebebiyle hareket etmekte zorlanıyor. Bizi geri çevirmeyerek yardımcı olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. “dedi.

ÇORUM 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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