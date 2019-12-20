Sungurlu TSO’dan E-belge dönüşüm semineri

Sungurlu Ticaret Odası toplantı salonunda Ebelge dönüşüm bilgilendirme semineri düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu hale gelecek 2020 yılından itibaren EFatura, EArşiv ve EDefter uygulamalarına geçme zorunluluğu olan işletmeler için seminer verildi. Seminer de mali müşavirler ve muhasebeciler bilgilendirildi.

Toplantıya Çorum Defterdarı Durak Sercan, Çorum Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Vergi Dairesi Müdür yardımcısı Vecihi Pulatkan, Çorum Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Aksakal, Sungurlu Mal Müdürü Türkay Odabaş, TSO Başkanı Behiç Akkaş, Gelir Uzmanı Aslıhan Hacıismailoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.

Seminer sonunda Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.

ÇORUM 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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