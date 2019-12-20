"Hutbe Okuma" yarışması Çorum finali yapıldı

Anadolu İmamHatip Liseleri arasında düzenlenen “Genç Hatipler Minberde” Hutbe Okuma Yarışması il finali Çorum'un Sungurlu ilçesinde yapıldı.

Ulu Cami'ndeki yarışmada jüri üyeleri Sungurlu İlçe müftüsü İbrahim Köksal, Alaca Müftüsü Fatih Kaya, Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fahri Karaderili, Buharaevler Kız AİHL Öğretmeni Sait Ozan Dertli, Danişmentgazi İHO Öğretmeni Mustafa Aktaş’tan oluştu.

Programda bir açılış konuşması yapan Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, Peygamber Efendimizin hicret esnasında kıldırdığı ilk Cuma namazından bugüne camilerde hutbe okunduğunu belirterek, "Böylece camiler bir eğitim merkezine dönüşmektedir. Bu yaygın eğitim türü yediden yetmişe herkesi kapsayan ve bir ömür devam eden tek eğitim türüdür. Tesirli konuşarak insanları etkileyen hatiplerimizle İslam’ın toplumsal mesajları, ıslah reçeteleri milletimizin kalbinde yer bulacak, ümmetin dirilişine vesile olacak inşallah. Bu yarışmaların hutbelerin güzel okunmasına katkı sağlayacağına inanıyor, öğrencilerin hazırlanmasında emekleri büyük olan idareci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kaybedeni olmayacak ama usulen bir sıralamanın olacağı bu yarışmada öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yarışma sonunda Çorum Belediyesi Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yusuf Saçmacı birinci, Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam İmamHatip Lisesinden Salih Alcılı ikinci, Dodurga Anadolu İmamHatip Lisesinden Mustafa Çalıkuşu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini protokol üyeleri verdi.

ÇORUM 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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