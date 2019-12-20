Doğu Türkistan’daki zulümlere kınama, Çin mallarına boykot çağrısı İHH Başkanı Selim Özkabakçı; “Doğu Türkistan‘da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya‘sı uygulamalarını andırmaktadır”

Çorum’da, Doğu Türkistan’daki zulümler kınanırken, Çin malı ürünlere boykot çağrısı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Temsilciliği tarafından cuma namazının ardından yürüyüş düzenlenerek Hürriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

İHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçı, özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan’ın tüm dünya gündeminden saklandığını, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını söyledi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterinin 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan’daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu “Politik Eğitim Kamplarına” göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına geldiğini dile getiren Özkabakçı, “Çin’in ‘eğitim kampı’ olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 milyon ila 3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte. Doğu Türkistan‘da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya‘sı uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir” dedi.

Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin’in, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koyduğunu anlatan Özkabakçı, “Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan’da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) uluslararası toplumu, GambiyaMyanmar örnekliğinde olduğu gibi acil göreve davet etmelidir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere hak ve hukuka, insan haklarına riayet eden bütün ülkeler konunun takipçisi olmalıdırlar. Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir” ifadelerini kullandı.

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği basın açıklaması Kur’anı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

ÇORUM 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:21

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