Doğu Türkistan’daki zulümlere kınama, Çin mallarına boykot çağrısı İHH Başkanı Selim Özkabakçı; “Doğu Türkistan‘da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya‘sı uygulamalarını andırmaktadır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu Türkistan’daki zulümlere kınama, Çin mallarına boykot çağrısı İHH Başkanı Selim ...

İHA

Çorum'da, Doğu Türkistan'daki zulümler kınanırken, Çin malı ürünlere boykot çağrısı yapıldı.

Doğu Türkistan’daki zulümlere kınama, Çin mallarına boykot çağrısı İHH Başkanı Selim Özkabakçı; “Doğu Türkistan‘da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya‘sı uygulamalarını andırmaktadır”

Çorum’da, Doğu Türkistan’daki zulümler kınanırken, Çin malı ürünlere boykot çağrısı yapıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Temsilciliği tarafından cuma namazının ardından yürüyüş düzenlenerek Hürriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.
İHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçı, özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan’ın tüm dünya gündeminden saklandığını, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını söyledi.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreterinin 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan’daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu “Politik Eğitim Kamplarına” göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına geldiğini dile getiren Özkabakçı, “Çin’in ‘eğitim kampı’ olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 milyon ila 3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte. Doğu Türkistan‘da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya‘sı uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir” dedi.
Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin’in, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koyduğunu anlatan Özkabakçı, “Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan’da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) uluslararası toplumu, GambiyaMyanmar örnekliğinde olduğu gibi acil göreve davet etmelidir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere hak ve hukuka, insan haklarına riayet eden bütün ülkeler konunun takipçisi olmalıdırlar. Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir” ifadelerini kullandı.
Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği basın açıklaması Kur’anı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

ÇORUM

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Hutbe Okuma" yarışması Çorum finali yapıldı
YEREL HABERLER "Hutbe Okuma" yarışması Çorum finali yapıldı
Sungurlu TSO’dan E-belge dönüşüm semineri
YEREL HABERLER Sungurlu TSO’dan E-belge dönüşüm semineri
Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor
Sungurlu'da 2019 Yılında 244 Çift Evlendi
YEREL HABERLER Sungurlu'da 2019 Yılında 244 Çift Evlendi
Başkan Şahiner’den itfaiye denetimi
YEREL HABERLER Başkan Şahiner’den itfaiye denetimi
Sungurlu itfaiyesi 364 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Sungurlu itfaiyesi 364 yangına müdahale etti
Osmancık’ta Şenyurt mahallesi kilit parke ile tanıştı
YEREL HABERLER Osmancık’ta Şenyurt mahallesi kilit parke ile tanıştı
Kulübelerin yerine spor ve kondisyon aletleri yerleştirildi
YEREL HABERLER Kulübelerin yerine spor ve kondisyon aletleri ...
Erayhan güven tazeledi
YEREL HABERLER Erayhan güven tazeledi
Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci ...
Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Ambulans ile belediyenin hizmet aracı çarpıştı: 3 ...
İskilip Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER İskilip Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Çorum'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da kaçak içki operasyonu
Osmancık’ta külçe altın ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmancık’ta külçe altın ele geçirildi
Çorum'da, 1,2 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da, 1,2 ton sahte içki ele geçirildi
Bulaşık makinesi alev aldı, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri söndürdü
YEREL HABERLER Bulaşık makinesi alev aldı, İlçe Tarım Müdürlüğü ...
Osmancık MEM müdürü fen lisesi pansiyonunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Osmancık MEM müdürü fen lisesi pansiyonunu ziyaret ...
3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi’ni gezdi
YEREL HABERLER 3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi’ni gezdi
Başkan Aşkın'dan üniversite öğrencilerine moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aşkın'dan üniversite öğrencilerine moral ...
ÇESOB Başkanı Gür; "Esnaf, kamu borçlarına köklü çözüm bekliyor"
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Gür; "Esnaf, kamu borçlarına köklü ...
Tarım ve hayvancılık yapan köylüler elektrik bekliyor
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılık yapan köylüler elektrik bekliyor
Rektör Öztürk, özel bireylerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Öztürk, özel bireylerle buluştu
Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması
YEREL HABERLER Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi ...
AK Partili Kavuncu; “Diyanet daha fazla insiyatif almalı”
YEREL HABERLER AK Partili Kavuncu; “Diyanet daha fazla insiyatif ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X