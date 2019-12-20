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Çorum zabıtası yasaklı gıda satışına geçit vermiyor

İHA

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde denetimleri sıkı tutuyor.

Çorum zabıtası yasaklı gıda satışına geçit vermiyor

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde denetimleri sıkı tutuyor.
Denetimlerini rutin olarak sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda yaşanan olayların ardından denetimlerini sıkılaştırdı. Okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde özellikle bakkal ve büfeler ekipler tarafından kontrol edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul etrafından bulunan bakkal ve büfelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, genel hijyeni ve çalışma şartlarına bakıldı. Ekipler okul önlerindeki, öğrencilerin uğrak yeri olan pastane, kafeterya ve simitçilerle birlikte okul önlerindeki seyyar satıcıları da sıkı bir şekilde denetledi.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin birçok alanda çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Özellikle öğrencilerin sağlığına zarar verecek, onları olumsuz etkileyecek hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız geleceğimizin güvencesi ve yarınlarımız. Onların sağlığı bizim için çok önemli. Bu zamana kadar rutin olarak denetimler yapan Zabıta ekiplerimiz denetimlerini artırarak devam ediyor. Okul önlerinde üretim yeri belli olmayan, sağlıksız şartlarda gıda satışı yapılmasına asla izin vermiyoruz. Bunun yanı sıra okulların etrafında bulunan bakkal ve büfelerde de sıkı bir denetim yapıyoruz. Bu denetimler neticesinde öğrencilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek olan gıdalara el koyarak imha ediyoruz. Amacımız vatandaşımızın huzur, esenlik ve sağlığını sağlayıp korumaktır” ifadelerini kullandı.

ÇORUM

20 Aralık 2019 Cuma

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