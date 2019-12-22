Osmancık'ta genç muhafızlar ile genç bilaller yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmancık'ta genç muhafızlar ile genç bilaller yarıştı

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu imam hatip liseleri arası "hafızlık ve en güzel ezan okuma" yarışması Çorum elemeleri il finali Osmancık'ta gerçekleştirildi.

Osmancık'ta genç muhafızlar ile genç bilaller yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu imam hatip liseleri arası “hafızlık ve en güzel ezan okuma” yarışması Çorum elemeleri il finali Osmancık’ta gerçekleştirildi.
Yarışmaya Çorum merkez ve Alaca, Bayat, İskilip, Dodurga ve Osmancık ilçelerinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.
Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Beylerçelebi Camii’nde (Büyük Cami) gerçekleştirilen, “Genç Muhafızlar” yarışmasına katılan öğrencilere jüri üyeleri tarafından kapalı zarf içinde bulunan Kur’an Kerim’in çeşitli surelerini ezbere okumaları, “Genç Bilaller” yarışmasında ise öğrencilerin belirledikleri makamda ezan okumaları istendi.
8 yarışmacının katıldığı hafızlık yarışmasında; Çorum Erol Olçok AİHL öğrencisi Furkan Döğer 98,60 puan alarak birinci, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman AİHL öğrencisi Can Ahmet Sertdemir ikinci, Bayat Şehit Yakup Kozan AİHL öğrencisi İsmail Ulunç üçüncü oldu.
12 yarışmacının katıldığı en güzel ezan okuma yarışmasında ise Çorum Erol Olçok AİHL öğrencisi 96,80 puanla Barış Uzun birinciliği, Dodurga AİHL öğrencisi Ümit Yılmaz ikinciliği, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman AİHL öğrencisi Harun Reşit Bulur ise üçüncülüğü elde etti.
Yarışmaya katılan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Müdürü Yardımcısı Hüseyin Kır, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ali Köksal her iki yarışmada ilk 3’e giren öğrencilere altın ve başarı belgesi ödüllerini verdi.
Öğrencileri tebrik eden Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Öğrencilerimiz Kur’anKerim’e sahip çıkmak, zoru başarmak üzere yola çıktılar. Rabbim hafızlıklarını kabul etsin inşallah. “diyerek organizasyonda görev alan herkese teşekkür etti.
Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'de, “Bu yarışmalar kaybedeni olmayan yarışmalardır. Yavrularımızda emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, onların emeklerini zayii etmesin. Kardeşlerimizin hepsi gönüllerimizin birincisidir.” dedi.
Yarışmada seçici kurulda Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Öğretim Görevlisi İbrahim Kaplan, Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, Kuran Kursu Öğreticisi Murat Odabaşı, Çorum Kerebi Gazi İHO Müdürü Recep Celep ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Fidan yer alırken yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

ÇORUM

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nohut ektiler göktaşı hasat ettiler Türkiye’nin 3’üncü büyük göktaşı Çorum’da bulundu NASA ve Ucla Üniversitesi tarafından incelenen göktaşı literatüre geçti 68 kilogram ağırlığındaki taşın Türkiye’ye düşen en büyük kütleli 3. demirli göktaşı olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Nohut ektiler göktaşı hasat ettiler Türkiye’nin ...
Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor
YEREL HABERLER Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında ...
Kargı’da öğrencilere terör konferansı
YEREL HABERLER Kargı’da öğrencilere terör konferansı
Kargı’da kadına şiddet konulu toplantı
YEREL HABERLER Kargı’da kadına şiddet konulu toplantı
Başkan Aşgın, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, öğrencilerle bir araya geldi
Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon 640 bin TL ödenek
YEREL HABERLER Çorum İş-Kur hizmet binası ve Huzurevi için 7 milyon ...
Çorum zabıtası yasaklı gıda satışına geçit vermiyor
YEREL HABERLER Çorum zabıtası yasaklı gıda satışına geçit vermiyor
Doğu Türkistan’daki zulümlere kınama, Çin mallarına boykot çağrısı İHH Başkanı Selim Özkabakçı; “Doğu Türkistan‘da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya‘sı uygulamalarını andırmaktadır”
YEREL HABERLER Doğu Türkistan’daki zulümlere kınama, Çin mallarına ...
"Hutbe Okuma" yarışması Çorum finali yapıldı
YEREL HABERLER "Hutbe Okuma" yarışması Çorum finali yapıldı
Sungurlu TSO’dan E-belge dönüşüm semineri
YEREL HABERLER Sungurlu TSO’dan E-belge dönüşüm semineri
Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor
Sungurlu'da 2019 Yılında 244 Çift Evlendi
YEREL HABERLER Sungurlu'da 2019 Yılında 244 Çift Evlendi
Başkan Şahiner’den itfaiye denetimi
YEREL HABERLER Başkan Şahiner’den itfaiye denetimi
Sungurlu itfaiyesi 364 yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Sungurlu itfaiyesi 364 yangına müdahale etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X