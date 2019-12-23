Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

"O benim sünnetim değildi"

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.



Sis nedeniyle AnkaraSamsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ÇORUM 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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