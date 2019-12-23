"O benim sünnetim değildi"

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza SungurluKırıkkale karayolunun 21. Kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamete giden TIR’a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Azra Ekmekcioğlu ve Kübra Tenzile Ekmekcioğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÇORUM 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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