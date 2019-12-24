İskilip Ebusuud İlkokuluna bilgisayar laboratuarı kuruldu

Kızılay Güngören Şubesi tarafından Çorum’un İskilip ilçesinde Ebusuud İlkokula kurulan bilgisayar atölyesi kuruldu.

Bilgisayar atölyesine daha önce Ebusuud Okulu’nda görev yapan Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz’in babası merhum öğretmen Mahmut Deniz’in ismi verildi. Laboratuar açılışının ardından Kızılay tarafından okuldaki tüm öğrencilere hediyeler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İskilip’in tarihi dokusu ve yetiştirdiği şahsiyetlerle özel bir yerinini olduğunu söyledi.

Dünyanın gelişen teknoloji ile birlikte yapay zekanın konuşulduğu bir döneme evrildiğine dikkat çeken Sarı, çocukların yaşacakları çağa göre geleneklerinden kopmadan yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sarı, laboratuarın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Laboratuara basanın isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, “Memleketimize bu hizmeti yapmanın ayrı bir önemi ve güzelliği var. Ebusuud İlkokulunun olması ise babamın bu okuldan görev yapması. İskilip’in eğitime verdiği önemi biliyoruz. Buna küçük bir katkı yapmak istedik. Bu katkıyı yapmak için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise, Prof. Dr. Deniz’in çocukluk arkadaşı olduğunu ifade ederek, “İlçemize, okulumuza, katkıların dolayı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz’e teşekkür ederim. Kızılay’a teşekkür ederim. Belediye olarak eğitime bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. İskilip değerlerine sahip çıkıyor. Bununla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın sadece kara günde değil ak günlerinde de insanların yanında olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü, Cem Gençoğlu, “Bugün bilgisayar öğrenimi diye bir kavram var. Bilgisayarlar insanlara bir yaşam biçimi ve ekonomi sunuyor. Ancak bir yerde duruyorlar. Duyguların yönetimi, anlaşılması, duyguların dizaynı dünyayı yeniden yönetiyor ve bilgisayar öğretimi duygulardan biraz uzak kalıyor. Duygularını yöneten çocuklar dünyayı yönetecek çocuklardır. Bu bilgisayar atölyesiyle birlikte duygularıyla birlikte dünyayı yönetebilecek çocukların çıkacağını ümit ediyoruz. Dünyaya söyleyecek sözü olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mahmut Deniz Bilgisayar Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından okuldaki tüm öğrencilere hediyeler verildi.

Programa İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Prof. Dr. Yavuz Erişen ve Kızılay Güngören Şube Başkanı Erhan Tan ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:23

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