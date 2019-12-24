Osmancık YBO Müdürlüğü'ne Medet Sezgen atandı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdürü İdris Makineci’nin İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının ardından YBO müdürlüğü'ne Medet Sezgen atandı

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde geçen hafta gerçekleştirilen devirteslim töreninde Mahmut Tökel görevini, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineciye devretmişti. İdris Makineci’nin göreve başlamasının ardından Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO müdür yardımcısı Medet Sezgen okulun yeni müdürü oldu.

Kaymakamlık oluru ile Orgeneral Ahmet Çörekçi YBO Müdürlüğüne atanan Medet Sezgen, beraberinde müdür yardımcılar, öğretmenleri ve okul çalışanları ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ÇORUM 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.