Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kamyon ile çarpışan otomobildeki amca- yeğen, öldü

DHA

ÇORUM'da, saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan  otomobildeki Şükrü Uzuner (57) ile yeğeni Recep Uzuner (21), hayatını kaybetti.

ÇORUM'da, saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan  otomobildeki Şükrü Uzuner (57) ile yeğeni Recep Uzuner (21), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında ÇorumOrtaköy karayolunun 5´inci kilometresinde meydana geldi.  Şükrü Uzuner yönetimindeki 19 TN 974 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şükrü Uzuner ile yanındaki yeğeni Recep Uzuner, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Uzuner ve amcası Şükrü Uzuner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÇORUM

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti
YEREL HABERLER Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti
Dağdan kopan kayalar evin çatısına düştü, facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Dağdan kopan kayalar evin çatısına düştü, facianın ...
Çorum'un tarihi yapıtları Çoruminia'da sergilenecek
YEREL HABERLER Çorum'un tarihi yapıtları Çoruminia'da sergilenecek
Osmancık YBO Müdürlüğü'ne Medet Sezgen atandı
YEREL HABERLER Osmancık YBO Müdürlüğü'ne Medet Sezgen atandı
AK Partili vekiller il teşkilatıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partili vekiller il teşkilatıyla bir araya geldi
İskilip Ebusuud İlkokuluna bilgisayar laboratuarı kuruldu
YEREL HABERLER İskilip Ebusuud İlkokuluna bilgisayar laboratuarı ...
Bebeğini apartman boşluğuna atan Münevver'in akıl sağlığı yerindeymiş
YEREL HABERLER Bebeğini apartman boşluğuna atan Münevver'in akıl ...
Muhammed Zübeyir ve Saliha Teke ile evlendi
YEREL HABERLER Muhammed Zübeyir ve Saliha Teke ile evlendi
Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 yaralı
Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X