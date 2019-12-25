İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon toplantısının Osmancık’ta yapıldı

Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon toplantısı Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Osmancık Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısının ikincisi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Osmancık ilçesi'nde gerçekleştirildi. Saat 10.50’de ilçeye gelen Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri tarafından karşıladı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün de yer aldığı karşılama sonrası, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantı Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 'Uyuşturucu ile mücadele' konulu toplantıda, Çorum ve ilçelerinin genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilirken, yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.

Her ay farklı bir ilçede yapılacağı öğrenilirken toplantının devamı basına kapalı deva etti.

ÇORUM 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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