Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde CHP Sungurlu İlçe Başkanı olarak yeniden seçilen Ali Erayhan, mazbatasını aldı.

Mazbata töreninre konuşan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP’nin Türkiye’nin umudu olduğunu, son yerel seçimlerde büyük başarılara imza atan partinin iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “İktidar kurultayına hazırlanıyoruz. İlçe kongreleriyle belirlediğimiz yönetim kurulları, partiyi iktidara taşımakta önemli rol oylanacak. Yeni yönetim Sungurlu ve Çorum’a hayırlı olsun. Görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ise “Sungurlu’da kazanan parti içi demokrasi olmuştur. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Kimseyi ötekileştirmeden, partinin başarısı için gece gündüz çalışacağız. Sungurlu’da seçimleri nasıl kazanırız, nasıl iktidar oluruz çabası içerisindeyiz. Geçmişten ders çıkartıp geleceğe yön vereceğiz” şeklinde konuştu.

CHP ilçe yönetimi Ali Erayhan’ın başkanlığında şu isimlerden oluştu: Abidin Sözeyataroğlu, Aydın Ersan, Canan Sabancılar, Emrah Ciritcioğlu, Fatma Zobu, Gazi Mantar, Halil Mantar, İbrahim Karaca, Necla Töker, Rabia Doğualp, Salim Tunçkılıç, Satılmış Zobu, Serpil Erbaş ve Şakir Uyanıker

Sungurlu Adliye binasında düzenlenen mazbata törenine; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak, Ahmet Ceyhan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, il delegeleri ile bazı partililer katıldı.

ÇORUM 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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