Vali Çiftçi’den 103 öğrencinin zehirlendiği yurtta inceleme Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: “Öğrenci yurdumuzda daha güvenli bir sistem kuruyoruz”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazının yurda dolması sonucu 103 öğrenci zehirlendi.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Pansiyonunu gezen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, öğrenci yurdunda daha güvenli bir sistemi devreye aldıklarını açıkladı. 12 Aralık’ta Fen Lisesi öğrenci yurdunda karbonmonoksit gazından etkilenen öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını Osmancık ve Çorum’da tedavi altına alınan öğrencilerin daha sonra taburcu edildiğini hatırlatan Çiftçi, "Olayın ardından yurdu boşaltarak öğrencilerimizi diğer pansiyonlarımız ve Öğretmenevi’mize yerleştirdik. Öğrenci yurdumuzda daha güvenli bir sistem kuruyoruz. Kombilerin yeri değişti. Bacanın yeri değişti. Sistem bugün itibariyle devreye alınacak. Daha sonra güvenlik ölçümleri yapılacak. Denenecek. Tüm riskler ortadan kalktıktan sonra öğrencilerimizi tekrar yurdumuza alacağız. Herhangi bir sızıntıya karşı tedbir olsun diye 4 tane ayrı güvenlik sensörü takılacak. Bütün güvenlik tedbirleri alındıktan sonra öğrencilerimizi gönül huzuru içerisinde tekrar yurda yerleştirmiş olacağız" dedi.

ÇORUM 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.