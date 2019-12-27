Çorum Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Çorum'da dolandırıcılar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın adını kullanarak para talebinde bulundular.

Belediye Basın biriminden konuya ilişkin yapılan açıklamada; Dolandırıcıların Çorumlu iş adamlarını arayarak para talebinde bulundukları belirtildi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yardıma muhtaç insanları öne sürerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın adını kullanarak iş adamlarını arayan dolandırıcıların, yoksullar için mont alıp yardım yapacağız yalanını kullanarak para talebinde bulundukları ifade edildi. Belediye olarak hiç kimseden maddi anlamda bir yardım talebinde bulunulmadığını söyleyen belediye yönetimi bu şekilde arayarak maddi anlamda Belediyemizin, Belediye Başkanımızın ve Belediye Başkan Yardımcılarımızın isimlerini kullanarak para talebinde bulunanlarla ilgili güvenlik güçlerini arayarak şikayette bulunmaları konusunda iş adamlarını uyardı. Bazı işadamlarının bu tuzağa düştüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sözkonusu dolandırıcılar ile ilgili Çorum Belediyesi olarak biz de suç duyurusunda bulunacağız.” dendi.

ÇORUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:26

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.