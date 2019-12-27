Kargo kamyonu devrildi: 2 yaralı

Çorum'da etkili olan yağmur nedeniyle kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ÇorumMecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut D.(32) idaresindeki 34 HN 9340 plakalı kargo aracı Elvançelebi mevkiinde yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada TIR sürücüsü Mesut D. ve ikinci sürücü Mehdi Ü.(41) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazadan dolayı bir şeridi kapanan yol kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ÇORUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:24

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