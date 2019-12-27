Osmancık İlçe Emniyet Müdürü’ne Durhasan Güngör atandı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmancık Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun’un Çorum Çocuk Şube Müdürlüğü'ne atanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Durhasan Güngör atandı.

Osmancık Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan Durhasan Güngör, İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yaklaşık 1.5 yıldır Osmancık Emniyet Müdürü olarak görev yapan Bahadır Vurgun ise Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne atandı.

İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör’ün göreve başlamasının ardından Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Bilal Karatağ, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ve Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Çalışkan hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler.

ÇORUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:26

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.