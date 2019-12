AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin artık dünyayla rekabet ettiğini söyledi.

Çorum’daki mahalle muhtarları ile bir araya gelen AK Parti Çorum milletvekili Kavuncu, muhtarlarla hem sohbet etti, hem de sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Muhtarlık kurumunun Türkiye’nin en köklü kurumlarının başında geldiğini dile getiren Kavuncu, son 1520 yıl içerisinde muhtarların adeta yeniden keşfedildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “muhtarlarımızı üzen beni üzmüş olur. Onları sevindiren bizi sevindirmiş olur” sözlerini anımsatan Kavuncu, “Muhtarlarımızda bunu halka söyledi. Halkın mutluluğu bizim mutluluğumuz onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Siyasiler olarak bizde muhtarlarımız gibi birçok sorumluluğu omuzlarımıza yükledik. Akıllı insan, akıllı insandır. Daha akıllı insan başkasının aklından istifade eden insandır. Bu istişare toplantısıyla amacımız ortak aklı ön plana çıkarak yapılacak hizmetlerin en iyisini işbirliği ve güç birliği içerisinde yapmak. Gideceğimiz başka bir Türkiye yada başka bir Çorum yok. Nasıl bu masanın etrafından oturup konuşuyorsak Çorum’da da herkes huzur içerisinde barış içerisinde birbirinin asgari müştereklerine dikkat ederek yaşamak zorundayız ve yaşayacağız. Bizim kimseyle sorunumuz yok. Çorum belediyemiz mahallelerimizle ilgili dersine iyi çalışmış. Tüm muhtarlarımızın kafasında mahalleleri ile ilgili problemler ve sorunlar vardır. Tüm problemlerin çözüme kavuşması, yatırıma dönüşmesi için büyük Türkiye olması gerekiyor. Ülkede huzur olması gerekiyor. Her alanda güçlü bir Çorum gerekiyor ki güçlü Çorum olsun” dedi.

Herkesin ortak paydası ve düşüncesinin büyük Türkiye olduğunu vurgulayan Erol Kavuncu, “Önceliğimiz Türkiye. Gelişmiş, kalkınmış, kendi tankını, uçağını otomobilini kendisi yapan muhanete muhtaç olmayan bir ülke. Dün tarihi birgün yaşandı. Herkes gururlandı. Heyecanlandı. Kendi otomobilimizi kendimiz üretmemiz için dev bir adım atıldı. Yerli otomobil ile petrol bağımlılığımızı en aza indireceğiz. Dünya 2030 yıl önce elektrikli otomobili keşfetti ancak daha önceki yapılan yatırımları dengelemek adına bekledi. Siz elektrikli otomobile geçtiğiniz an bitecek” ifadelerini kulandı.

“Çevre ve şehircilik bakanlığımızın projeleri Çorum’u uçuracak”

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Çorum’u uçuracak projelerinin olduğunu anlatan Kavuncu, “Kale mahallemiz kentsel dönüşüme giriyor. Şehir merkezine kuş uçumu 200 metre mesafede ancak mezbelelik. Modern bir şehircilik anlayışı getirilecek. Akıncılar kışlasının orada yeni bir şehir kurulacak. Stadyum ile ilgili yaşanan problem aşıldı. Yeter ki birlik beraberlik içerisinde olalım. Kimsenin rakibi değilim. Güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Geçmişte bu kente hizmet edenlerden Allah razı olsun. Çorum’un sahip olduğu gücün farkındayız. Türkiye büyük olmadan, Türkiye gelişmeden, Türkiye bağımsız olmadan, kendi ayakları üzerinde durmadan Çorum büyümez” diye konuştu.

“Çorum’a havaalanı olmadan olmaz”

Çorum’un havaalanı talebi ve hızlı tren ile ilgili de açıklama da bulunan Kavuncu, “Çorum havaalanı olmadan olmaz. Bundan 50 yıl önce 100 yıl önce olsaydı lüks olabilirdi ancak Türkiye’nin son 1520 yıldır elde ettiği gelişme hızı, kalkınma devam ettiğinde ülkede havaalanı olmayan il kalmayacak. Her ile kurulduktan sonra bir anlamı yok. Biz daha önce havaalanımızı kuracağız ki iş adamları, sanayici gelecek. Hızlı tren mutlaka olmalı. Sadece yolculuk için değil yük treni de olmalı. Çorum, Türkiye’de işsizlik sorunu olmayan 23 vilayetten birisiydi. Ne zaman toprak sanayi varken. Toprak sanayi neden çöktü. Nakliye maliyetlerinden. Biraz gecikti ancak önemli mesafeler alındı. Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili bu konuda gerekli girişimlerde bulunduk. KırıkkaleÇorum, Çorum Merzifon, MerzifonSamsun üç etap halinde yapılacak. KırıkkaleÇorum arasındaki etüd çalışması tamamlandı. ÇorumMerzifon arasındaki bölümdeki etüd çalışmaları yüzde 80, MerzifonSamsun arasındaki bölümün ise yüzde 55’lik kısmında etüd çalışması tamamlandı. 2020 yılında etüd çalışması bitiyor. 2021 yılında kazma vurulacak.

Çorum sanayi, tarım ve turizm kenti. Sanayicimizin önünü açmamız lazım. Tarım köylüyü mutlu ve huzurlu etmeli. Turizme yatırım yapmamız gerekiyor. Muhtarlarımızın emrindeyiz. Türkiye artık dünyayla rekabet edecek. Ürettiklerimizle kendi ihtiyacımızı karşılayacağız hem de dünyaya pazarlayacağız. Biz köklü bir medeniyete sahibiz. İmparatorluklar kurmuşuz. Gözümüzün içerisine bakan milletler var. bizim ayağımıza kalmamızı isteyen ülkeler var”

