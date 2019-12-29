Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Partili il ve ilçe kadon kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yusuf Ahlatcı, kadınların toplumun en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, İslam ve Türk tarihine bakıldığında kadınların önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu davaya hizmet etmenin ve bu hizmeti kadınlarla birlikte yürütmenin bir onur olduğunun altını çizen Ahlatcı, “Merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi “Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu” Biz insanoğulları sizlerin sayesinde yol alıyoruz. Evinizden, ailenizden ve çocuklarınızdan bu dava için fazlasıyla zaman ayırarak memleketimiz ve ülkemiz için yaptığınız özverili çalışmalar ve hizmetler için teşekkür ederim” dedi.

Ahlatcı, Genel Merkez Teşkilat Performans sisteminde iller arasında 6’ıncı olan il teşkilatı, ilçeler arasında birinci olan Alaca ve ikinci olan İskilip İlçe Kadın Kolları başkanları ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

ÇORUM 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.