Kaymakam Karataş’tan gazilere ziyaret

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, gazilere ziyaret gerçekleştirdi.

İlçedeki gazileri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Karataş, gazilerle hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü milletin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehit ve gazilere sonsuz minnet borçlu olduklarını dile getiren Karataş, “Aziz vatan toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bize vatan olmuştur. Şehit aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Bizler her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındayız” dedi.

ÇORUM 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

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