Kargı’da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kargı’da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu

İHA

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 2019 yılında 57 bin 382 kişiye hizmet verdi.

Kargı’da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi 2019 yılında 57 bin 382 kişiye hizmet verdi.
Kargı’da 2015 Ekim ayında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan, 10 bin 225 metre arsa üzerine inşaa edilen, 5 bin 735 metre kapalı alanı bulunan ve toplam maliyeti 10 milyon lira olan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nin 2019 yılı istatistikleri belli oldu.
Güçlü ve başarılı yönetim kadrosuyla Kargı’da hastalara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde 2019 yılında Acil Polikliniği’nde tedavi gören hasta sayısı 28 bin 307, Aile Hekimlerinde tedavi gören hasta sayısı 10 bin 599 olarak kayıtlara geçti.
En çok talep gören poliklinikler arasında yer alan Dahiliye Polikliniği ise 2019 yılında 9 bin 526 hastaya hizmet verdi. Yıl içerisinde Diş Polikliniğinde 7 bin 391 hastaya hizmet verildi.
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ise yıl içerisinde bin 559 kişinin evinde tedavilerini gerçekleştirerek, 2018 yılında Kargı’da toplam 57 bin 382 hastaya hizmet verdi.
Geçtiğimiz yıl toplamda 62 bin 72 hastaya Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi hizmet verilmişti.
Hastane ayrıca yıl içerisinde yaptığı yeniliklerle de birçok hastane hala olmayan ’Dijital Hastane’ ünvanını alarak hastalara daha kaliteli hizmet vermeyi sürdürüyor.

ÇORUM

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık Belediyesi 100. yerli otomobile talip oldu
YEREL HABERLER Osmancık Belediyesi 100. yerli otomobile talip oldu
Dereboğazı barajında su dolumu başladı
YEREL HABERLER Dereboğazı barajında su dolumu başladı
Kaymakam Karataş’tan gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Karataş’tan gazilere ziyaret
Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi
AK Partili Kavuncu, muhtarla buluştu AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Türkiye artık dünyayla rekabet ediyor” "Muhtarlarımızın emrindeyim"
YEREL HABERLER AK Partili Kavuncu, muhtarla buluştu AK Parti Çorum ...
Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada
YEREL HABERLER Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak ...
Yaya geçidinde otomobil çarptı, 2 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Yaya geçidinde otomobil çarptı, 2 gün sonra öldü
Organlarıyla 3 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X