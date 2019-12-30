Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Osmancık Belediyesi zabıta ekipleri alışverişin yoğun olduğu bu günlerde yeni yıl öncesi denetimleri sıkı tutuyor.

Osmancık Belediyesi zabıta ekipleri alışverişin yoğun olduğu bu günlerde yeni yıl öncesi vatandaşın sağlıklı ve mevzuata uygun ürünler alabilmesi için pastane, kuruyemişçi, kafeterya gibi işletmelerde halkın sağlığı ve huzuru için denetimlerini artırdı. Denetimler sonucunda kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli uyarıda bulunuldu, yasal işlem yapıldı.

2019 yılının son günlerinde, kaldırım işgaliyesine de geçit vermeyen zabıta ekipleri, yaya kaldırımında bulunan işgaller içinde denetimlerini sıklaştırdı.

ÇORUM 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:25

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