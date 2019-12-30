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Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobil menfez inşaatına uçtu.

Kaza, Kargıİstanbul karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden İstanbul istikametine seyreden Ö.B. yönetimindeki otomobil, Yeşilköy yakınlarında yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan alana girdi. Sürücü yol üzerinde yapılan menfez çalışmasını fark edemeyince araç menfez çukuruna düştü. Kazadan sürücü Ö.B. yara alamadan kurtulurken, otomobil düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkartılabildi.

ÇORUM 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:25

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