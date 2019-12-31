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Çorum'da ilkokulda cıvadan etkilenen 5 kişi taburcu edildi

DHA

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokulda, deney amaçlı kullanılan cıvadan etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokulda, deney amaçlı kullanılan cıvadan etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçeye bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu´nda fen bilimleri dersinde öğretmen Ekrem Bıyık kontrolünde yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Bıyık ile öğrencilerden Ömür A., Sadık B., Kader B. ve  Zeynep Yağmur U., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilen tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 5 kişi, taburcu edildi.

ÇORUM

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:56
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  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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