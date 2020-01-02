Dodurga'ya spor kompleks alanı

Çorum'un Dodurga İlçesi'nde belediye, halkın isteği olan alanı ilçeye kazandırdı.

Kullanım hakkı Türkiye Kömür İşletmeleri AlpağutDodurga Linyit’e ait olan spor kompleks alanı için devir protokolü gerçekleşti. Dodurga halkı tarafından istenilen ve ADL içerisinde bulunan spor alanının devir protokolü, ilçe kaymakamı Abdülkadir Işık, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın katılımıyla imzalandı.

Dodurga ilçesi içinde olan fakat kullanım hakkı AlpağutDodurga Linyit’leri müessesesine ait iken yapılan özelleştirme sonrasında kullanım hakkını da işletmeyi alan firmaya verilmişti.

ÇORUM 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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