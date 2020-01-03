Çorum’a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada Çorumlu Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24) şehit düştü.

Pençe3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldu. Çorumlu şehidin şehadet haberi Uğurludağ ilçesine bağlı Eski Çeltek köyünde yaşayan anne Narin ile baba Bekir Çam'a dün gece verildi. Haberin ardından şehidin babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın iki kardeşi olduğu ve TSK bünyesine iki sene önce katıldığı öğrenildi.

Çam'ın cenazesi, Eski Çeltek köyünde bugün cuma namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ÇORUM 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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