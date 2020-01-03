Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti

Çorum’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak’ta bulunan bir apartmanda Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz’den (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri, evde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede anne Güleser Gökgöz ve oğlu Murat Gökgöz’ün karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Anneoğulun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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