Çekiciden ayrılan sebze yüklü dorse devrildi Dorsede bulunan portakal ve limonlar yol kenarına saçıldı

Çorum’da kontrolden çıkan sebze yüklü tır kaza yaptı.
Kaza, Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavuz Ali B. yönetimindeki 29 AAC 724 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan çekiciden ayrılan dorse Osmancık köprüsü yakınlarında devrildi. Dorsede bulunan kasalar dolusu portakal ve limon yol kenarına saçıldı.
Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ÇORUM
05 Ocak 2020 Pazar
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