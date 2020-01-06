Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum’un İskilip ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin D. yönetimindeki 19 FL 461 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada sürücü Hüseyin D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cemile D., M.E.D., ve Ahmet D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÇORUM 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.