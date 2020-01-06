AK Partili gençlerden çevre temizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili gençlerden çevre temizliği

İHA

AK Parti Osmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından “Doğa Hepimizin” sloganıyla çevre bilincini oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.
AK Parti Osmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na üye gençler “Doğa Hepimizin” sloganıyla çevre bilincini oluşturmak amacıyla Arafat Tepesi Mesire alanında, çevre temizliği yaptı. AK Parti, Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mürsel Karatağ ile birlikte Koyun Baba Mahallesi, Arafat Tepesi Mesire alanında çevre ve doğa temizliğine karşı duyarlılık oluşturmak adına örnek bir etkinliğine imza atan gençler, 20 torba çöp topladılar.
Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, asıl temizliğin kirletmemek olduğunu belirterek; “Doğa Hepimizin” başlığı altında teşkilatımıza üye gençlerimizle birlikte çevre bilinci ile birlikte doğaya olan saygımızı artırmayı gaye edindik. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak, bu günden korumaya başlamalıyız. Çevre ve doğa konusundaki hassasiyetimizi bundan sonraki etkinliklerimizde de göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÇORUM

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süne ile mücadele kapsamında 4 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Süne ile mücadele kapsamında 4 bin fidan dağıtıldı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Çorum’un ihracatında rekor artış Çorum’da 2019 yılında 422 milyon 699 bin dolarlık ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Çorum’un ihracatında rekor artış Çorum’da 2019 ...
Köpeği tüfekle yaralayıp, serbest kaldı
YEREL HABERLER Köpeği tüfekle yaralayıp, serbest kaldı
Kaldırımda yürüyeni vuran motosikletli saldırgan aranıyor
YEREL HABERLER Kaldırımda yürüyeni vuran motosikletli saldırgan ...
Su kanalı kazısındaki göçükte mahsur kalan çiftçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kanalı kazısındaki göçükte mahsur kalan çiftçi ...
Toprak altında kalan işçiyi itfaiye ve köylüler kurtardı
YEREL HABERLER Toprak altında kalan işçiyi itfaiye ve köylüler ...
Fiyatı düşürülen 'Çorum leblebisi'ne talep arttı
YEREL HABERLER Fiyatı düşürülen 'Çorum leblebisi'ne talep arttı
Çekiciden ayrılan sebze yüklü dorse devrildi Dorsede bulunan portakal ve limonlar yol kenarına saçıldı
YEREL HABERLER Çekiciden ayrılan sebze yüklü dorse devrildi Dorsede ...
Sağlık çalışanlarına bulaşıcı hastalıklar eğitimi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına bulaşıcı hastalıklar eğitimi
Gazeteci İbrahim ve Haluk Söylemez’in acı günü
YEREL HABERLER Gazeteci İbrahim ve Haluk Söylemez’in acı günü
Çorum’da kontak kapatan kamyoncuları sevindiren haber Takograf uygulaması ertelendi
YEREL HABERLER Çorum’da kontak kapatan kamyoncuları sevindiren ...
Apartmandaki yangında ölen kişi toprağa verildi, 15 kişi taburcu oldu
YEREL HABERLER Apartmandaki yangında ölen kişi toprağa verildi, 15 ...
Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi
Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör römorku kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X