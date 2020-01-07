Keçi ve yavruları kayalıklarda 10 gündür mahsur

ÇORUM´un Osmancık ilçesinde Ali Sert, çıktıkları kayalıklarda 10 gündür mahsur olan keçisi ile 2 yavrusunun kurtarılması için yetkililerden yardım istedi.

İlçenin Güney Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert´in 10 gün önce otlatmaya çıkardığı keçi ile iki yavrusu, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Sert, kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtaramayınca, keçi ve yavrularının hayatta kalması için ulaşabildiği noktaya ot bıraktı. Hayvanlarının kurtarılması için yetkililerden yardım isteyen Sert, "Keçiler zaman zaman otlanmak için bölgeye çıkardı. Ancak, bu kez bizim de çıkamayacağımız çok yüksek alana çıkmışlar. Şimdi de inemiyorlar. 10 gündür keçilerim orada mahsur. Aç ve susuz kalmasınlar diye bölgeye riskli olmasına rağmen ben çıkıp ot bırakıyorum. İnerken de korkuyorum. Keçilerimin kurtarılması için yardım bekliyorum" dedi.



ÇORUM 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:26

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