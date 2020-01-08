Osmancık zabıtası'ndan şırınga çikolata denetimi

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Çorum’un Osmancık ilçesinde zabıta ekipleri tarafından şırınga çikolata denetimi gerçekleştirildi.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakkallarda satıldığı tespit edilen şırınga şeklindeki çikolata ürünlerine el koydu.

Geçtiğimiz yıl Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye genelinde başlatılan denetimler, Osmancık’ta da gerçekleştirildi. Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakkallarda denetim yaparak bulduğu ürünleri topladı.

ÇORUM 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:26

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