Kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

ÇORUM´un Osmancık ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile 2 yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Güney Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert´in 11 gün önce otlatmaya çıkardığı keçi ile iki yavrusu, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Sert, kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtaramayınca, yetkililerden yardım istedi. Ankara´dan bölgeye gelen AKUT ekibi, keçileri ip yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Keçilerine yem ve su veren Sert, AKUT ekibine teşekkür etti.
ÇORUM
08 Ocak 2020 Çarşamba
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